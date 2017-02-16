立榮北花首航 林志忠：要讓旅客一日遊花蓮

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立榮航空無縫接軌，今正式接手北花航線。（許家寧攝）

上午9點，立榮首班班機抵達花蓮機場。（許家寧攝）

立榮推出單程818元網路優惠票價，吸引搭機人潮。（許家寧攝）

花蓮縣長傅崐萁(中)贈送立榮董事長林志忠花蓮紅面鴨公仔紀念。（許家寧攝）

立榮航空正式接手北花航線，首航班機今天上午9時抵達花蓮機場，立榮航空董事長林志忠興奮高呼「我們來了！」大讚好花蓮好山好水，吸引好萊塢電影「沈默」前來取景，為了讓旅客能一日遊花蓮，班機時間特別安排早一點抵達，晚一點離開，帶動花蓮旅遊商機。

花蓮縣長傅崐萁、立委徐榛蔚及民航局長林國顯共同主持首航剪綵儀式；傅崐萁表示，花蓮在80年代飛航全盛時期，每天多達84班次飛機，班班客滿，在松山機場排班候補機位是許多花蓮人的共同回憶，期待飛安與服務獲得金獎肯定的立榮航空進駐北花航線後帶動花蓮觀光商機。

林志忠表示，為了讓旅客能一日遊花蓮，班機時間特別安排「早一點抵達，晚一點離開」，目前每日規劃早晚各一班次往返北花，還會跟旅遊、住宿業者合作，安排自主多元的旅遊行程，結合長榮綿密的飛航網路，吸引更多國內外旅客造訪花東。

花蓮航空站主任徐雲祖說，立榮航空台北—花蓮航線每天飛航兩班，早晚各一班，以ATR72-600機型飛航，提供70個經濟座位，周一至周六最早是7時10分起飛，周日加開12時班次；周一至周六最晚一班20時40分離開，周日加開13時20分班次，一趟大約50分鐘就抵達目的地。

立榮航空還推出北花單程818元起的網路優惠票價，並與旅遊業者共推花蓮一日團體旅遊小旅行專案，每人僅需1399元起，二天一夜套裝機加酒每人1999元起，提供民眾多樣性選擇，吸引更多搭機旅遊人潮。

(中時)