鍾萬學勁敵 阿尼斯開明穆斯林牌民意強

印尼前教育文化部長阿尼斯（右）料將和尋求連任的鍾萬學進入第二輪雅加達省長選舉。從開明派穆斯林、佐科威競選發言人到教育部長，阿尼斯的能量不容小覷。中央社記者周永捷雅加達攝 106年2月16日

特派員看世界專欄雅加達正副省長選舉昨天舉行，尋求連任的鍾萬學料將和前教育文化部長阿尼斯決戰第二輪。從開明派穆斯林、佐科威競選發言人到教育部長，阿尼斯的能量不容小覷。

原本選前不被看好的阿尼斯（Anies Baswedan）異軍突起，在第一輪投票中緊咬鍾萬學，差距僅在1%至2%左右，出乎各界意料。

阿尼斯曾任印尼總統佐科威在2014年總統大選時競選總部的發言人。今年47歲的他是政壇新秀，在38歲時被任命為帕拉馬迪那大學（Paramadina）校長，是印尼史上最年輕的大學校長。

阿尼斯競選主軸強調改革、創新、追求公平競爭及世代正義。不過，競選初期，多項民調顯示他在3組候選人中的支持率敬陪末座。

隨著選情發展，大學校長出身的他，知識分子具國際觀的背景，加上開明派穆斯林的形象，讓他在雅加達穆斯林及年輕世代選民中獲得支持。

印尼民調機構「政治指標」「（Indikator Politik）主任穆塔迪（Burhanuddin Muhtadi）分析，阿尼斯在去年底和今年1月初改變他的競選策略，主打「更虔誠、更伊斯蘭主義者」的訴求，他企圖利用穆斯林的動員，來增加自己獲勝的機率，因此得到許多支持。

此外，阿尼斯也在選前更加迎合伊斯蘭主義者，參訪穆斯林組織，並於選前最後一天造勢活動，前往獨立清真寺，與穆斯林群眾一起祈禱，爭取穆斯林支持。

總統大選期間阿尼斯面對國內外媒體時，流利的英文、沉穩得宜的應答和充分掌控選戰節奏，替當時選情緊繃的佐科威陣營加分不少。

當時佐科威面對國際媒體的策略及議題設定，都出自這位熟悉國際情勢的前大學校長之手。

此外，阿尼斯在競選期間接受中央社記者訪問表示，雅加達民眾關注的是公平的就業機會、能接受好的教育、能夠享有好的醫療服務。社會正義是他當選後的首要之務。

他指出，雅加達的富者和貧者、有知識及缺乏知識者、有工作及無工作者間的差距相當懸殊，而這樣的差距在雅加達有越來越嚴重的趨勢。

阿尼斯表示，他勝選後的優先任務就是解決這種不平等的現象，具體內容包括創造就業機會，其次為穩定食物價格、提升所有人受教育的品質，包括讓民眾能接受高等教育，特別是讓窮人有機會接受教育。

不過，阿尼斯在教育文化部長任內的表現並不出色，加上他在佐科威改組內閣時遭撤換，引發外界諸多聯想。而他從原本效忠執政黨民主奮鬥黨，轉而投靠大印尼運動黨對戰鍾萬學，也讓外界質疑他在政治路上搖擺不定。1060216

(中央社)