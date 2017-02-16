俄羅斯醜聞越演越烈 川普避而不答
隨著危機席捲上任不到1個月的新政府，美國總統川普避答和俄羅斯關係的問題，不但責備情報單位洩密，甚至還幫才被他開除的重要幕僚緩頰。
法新社報導，麾下幕僚在川普去年勝選前屢次與俄國情報機構接觸的消息曝光後，這位億萬富豪總統已經準備好應付最糟的情況。
70歲的川普在一連串清晨推文中，先是開罵自家的情報機構洩密，矛頭直指國家安全局（National Security Agency）和聯邦調查局（FBI）。他在推文中寫道：「這個和俄羅斯有關聯的無稽之談，不過是企圖掩飾希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）大選落敗的諸多錯誤。」
川普氣沖沖寫道：「這邊真正的醜聞是『情報單位』非法提供機密文件，像給糖果一樣，非常不美國！」
川普在和來訪的以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）舉行的記者會中，要記者同情他的新政府，避答媒體提問有關幕僚和俄羅斯關係的難堪問題。
他表示，國安顧問佛林（Michael Flynn）被開除，都要怪媒體對他不友善。
川普說：「我認為媒體一直對他十分不公平，一如我說的，很多情況下，虛假的媒體。」
「我認為他被這麼惡劣地對待，真的很悲哀。」
在通話紀錄顯示，佛林不實宣稱他未和俄國駐美大使討論制裁政策後，川普13日要求佛林辭職。
此後，媒體又披露川普幕僚和親信在2016年總統大選期間和俄國高層接觸的消息，撼動川普的行政團隊。
「紐約時報」（The New York Times）報導，遭媒體點名的其中1人是川普競選團隊總幹事曼納福特（Paul Manafort）。曾在烏克蘭擔任政治顧問的曼納福特則斥紐時報導荒誕不經。1060216
(中央社)
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