女童天天喝含糖飲 肝指數飆高

11歲小欣體重快速增加，爸媽以為是正常成長，結果健康檢查發現肝指數異常的高，竟罹患脂肪肝。追究原因推論，小欣每天至少喝一杯含糖飲、又不愛運動惹禍。

非酒精性脂肪肝是指過多脂肪堆積在肝臟。書田診所小兒科主治醫師戴季珊今天表示，很多人輕忽脂肪肝威脅，但脂肪肝持續演變也可能導致肝纖維化、肝硬化，脂肪肝是成人接受肝臟移植的重要原因。

戴季珊說，很多人也都誤解只有中老年人才會有脂肪肝，但其實兒童脂肪肝也很常見，也是美國兒童常見的肝臟疾病。

11歲的小欣從小學三年級開始體重快速增加，身高147公分，體重已達54.8公斤，超出正常體重近10公斤。爸媽一直認為小欣是正常成長，之後抽高就不會顯胖，但在學校的健康檢查發現肝指數異常的高，才帶孩子求診。

戴季珊表示，問診得知，小欣平時每天至少會喝一杯含糖飲料，喜歡看電視、滑平板，不喜歡參與體育活動。檢查發現，身體質量指數（BMI）已超過肥胖標準，超音波顯示有中度脂肪肝與肝臟腫大，血液檢查有肝功能異常、血糖與血中三酸甘油脂也超標。

據教育部學生健康檢查資料結果顯示，民國102年國小學童過重及肥胖比率為30.4％，其中男童為34.2％、女童為26.2％。

戴季珊說，很多家長認為小時候胖不是胖，但這是錯誤迷思，若小時候胖，將來成人肥胖機會更高。幼兒園學齡前兒童若是肥胖，將來有1/4機會是肥胖的成人；如果國小入學時是肥胖體位，將來有4成的機會成為肥胖大人；倘國小畢業時是肥胖狀態，有75%機率跟肥胖脫離不了關係。

脂肪肝與肥胖關係密切，戴季珊表示，患脂肪肝的孩童也容易合併早期動脈硬化、心血管疾病風險、胰島素阻抗等代謝異常等狀況，應特別注意。肝臟出狀況初期通常沒症狀，但慢性發炎累積傷害。家長應注意孩子的生長狀況，注意BMI有沒有超過，若有的話應及早就醫確認。

如果孩子有脂肪肝，戴季珊說，首要應減重，將BMI控制在正常範圍，並養成運動習慣，減少看電視或使用3C產品時間；日常飲食營養均衡、別喝含糖飲。1060216

(中央社)