立榮航空台北飛花蓮 盼好山好水好商機
立榮航空台北－花蓮航線今天開航，首班飛機滿載70名旅客上午9時抵達花蓮航站，立榮航空董事長林志忠表示，爭取此航線，盼花蓮好山好水好商機。
花蓮航空站舉辦台北－花蓮首航開航儀式，民航局長林國顯、花蓮縣長傅(山昆)萁、立委徐榛蔚、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、林志忠等共同主持。
林志忠表示，花蓮擁有特殊地理環境，連國際導演馬丁‧史柯西斯（Martin Scorsese）來台拍戲，都說台灣印象最深刻的地方是花蓮。花蓮擁有美麗的海灘，全台幸福指數最高、失業率最低，相信會有好商機；目前雖以ATR機型執飛，將來希望升級為噴射機。
傅(山昆)萁致詞表示，20年前，花蓮航空站起降航班一週達84班，班班客滿，從台北回花蓮，還要在松山機場排隊買票，這是花蓮人共同的記憶。希望能恢復過去榮景，未來航班班次密集，便利性高，民眾使用頻率也會高。
復興航空去年11月22日無預警宣告停飛並解散後，經近2個月的時間，交通部已將興航航權收回並重新分配，國內線本由興航獨營的台北－花蓮、台中－花蓮航線，今天起分別由立榮及華信航空接手飛航。這2家航空公司分別推出5.5折和5折優惠票價。1060216
(中央社)
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