每周7杯含糖飲 11歲女童罹患脂肪肝
11歲的小欣愛喝含糖飲，國小開始幾乎天天一杯，2年前體重開始狂飆，日前健檢發現體重高達54.8公斤、超標正常體重10公斤，身體質量指數BMI也達肥胖等級，更已有脂肪肝，肝指數超標3倍。醫師提醒，愛喝糖飲、少運動，孩童不僅易患脂肪肝，也易有性早熟、長不高等情形。
收治該病患的書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，根據教育部統計，34.2％的國小男童體重超標，女童則為26.2％；她說，肥胖易導致脂肪囤積在肝臟，進而讓肝臟發炎，若置之不理，恐惡化成肝纖維化、肝硬化、甚至慢性肝衰竭。
酷愛喝糖飲的小欣，9歲開始體重狂飆，但家長認為「發育中」而不以為意，結果日前健檢發現147公分的她，體重卻逼近55公斤，BMI破25，若分析她的身高和年齡，體重應低於45公斤「與實際體重差快10公斤」；進一步檢查發現，她肝指數達99，較正常值30「超標」3倍。最終在戒除糖飲、增加運動量，2個月後肝指數降回「勉強可接受」的40，並持續下降中。
根據北美小兒胃腸肝膽營養醫學會去年底發布的臨床診療指引，建議9~11歲的「肥胖」兒童，以及有危險因子的「過重」兒童，應接受脂肪肝的抽血篩檢；危險因子包括中心肥胖（例如大肚子）、胰島素阻抗、糖尿病前期或糖尿病、血脂異常、睡眠呼吸中止、脂肪肝家族病史者。
戴季珊說，臨床觀察，有脂肪肝的孩童，較5年前增加逾1成，除了含糖飲盛行，尚包括飲食西化、缺乏運動等原因，導致過去常被認為「老人病」的脂肪肝、三高疾病、動脈硬化，已漸漸出現在孩童身上。她提醒，有脂肪肝孩童，首要「減重」，將BMI控制在正常範圍，每天運動1小時、3C產品使用不超過2小時，均衡飲食、少油少糖，脂肪肝若置之不理，久了可能會引起肝炎、肝纖維化、肝硬化、甚至慢性肝衰竭。
(中時)
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