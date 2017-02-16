小白狗遭BB彈槍擊 全身32個彈孔

小白狗身上多達32個彈孔，血流滿身。圖片經灰階處理。愛護動物尊重生命。（甘嘉雯翻攝）

小白狗慘不忍睹。圖片經灰階處理。愛護動物尊重生命。（甘嘉雯翻攝）

小白狗慘況。圖片經灰階處理。愛護動物尊重生命。（甘嘉雯翻攝）

小白狗遭BB彈槍擊。圖片經灰階處理。愛護動物尊重生命。（甘嘉雯翻攝）

桃園市昨夜傳出一隻小白狗全身中32顆BB彈，目前正在動物醫院緊急清創處理中，因飼主無法負擔醫療費用，台灣動物緊急救援小組決定協助醫療照護，提供傷犬完整醫療並負擔全數費用。台灣動物緊急救援小組今天也宣布，將懸賞5萬元緝兇，希望民眾主動提供線索，追出虐狗人。

(中時)