2月16日中視午間新聞速速報

2月16日中視新聞午間新聞搶先看

賞櫻團最後身影曝光! 駕駛已有疲態?

蝶戀花賞櫻團出事前，最終站是前往宜蘭五結一家烘焙坊，全車都下車買麵包。業者說，當時看司機神情並沒有異狀，但因為一早就從台北發車，外貌看起來已經有疲態，在店內採購時，司機跟導遊也都沒說抱怨，只見大家開心的不斷試吃與採買。

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機捷開放民眾自由試乘 也能預辦登機!

桃園機場捷運今天開放自由試乘，從A1到A21站全部開放民眾免費自由試乘，時間從上午8點到下午4點，每天限量2萬人。民眾可到各站索取號碼牌進站，直達、普通車皆可搭乘。

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人妻女藝人遇渣男 禿大叔騙倒上百女

蕭姓嫌犯在交友網站自稱多金男，約女網友見面時開名車，身上還帶著數十萬現金，女方誤認遇到貴人上鉤後，蕭姓嫌犯就以包養、節稅為理由，要求女方刷卡買手機、精品,兩年來超過百位女子上當，涉嫌詐騙金額二千多萬元，被害人包括上班族、女大生及一名已婚女藝人，北檢依詐欺罪將嫌犯起訴。

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(中時電子報)