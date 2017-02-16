郭明良造假 中研院研究員：層級最高 技術最瞎

我要評比

郭明良論文造假案風波尚未落幕，台大上月公布初步調查結果，認定「明顯違反學術倫理」，郭明良也聲明辭去台大教職，卻遭中研院研究員阮麗蓉爆料，台大仍讓郭明良續領250萬元補助款，質疑論文與辭職「都是假的」。

阮麗蓉今天接受廣播節目專訪，痛批郭明良系列造假論文，為造假層級最高、技術「最瞎」、善後最混亂的學術倫理案，團隊主導台灣生物科技資源，但台大組成委員會「左手審右手」，完全沒有利益迴避，學界完全無法接受。

她指出，造假事件到處可見，但郭明良為最高掌權者，造假來龍去脈自台大、國研院至其他學校，光由台大調查絕不足，需科技部、教育部獨立調查。

阮麗蓉說，學術研究經費全數來自納稅人血汗錢，遭官方撤稿論文已註明由哪些經費支持，1篇粗估至少有5000萬元，且台大每年取得教育部5年500億元補助，但目前至少已有2篇文章遭撤稿確定，經費用途啟人疑竇。

她說，研究經費沒有用在刀口上，不僅讓認真研究者經費相對減少，更導致台灣生技10年來發展牛步，台灣研究員投稿困難，國際不信任、業界也不投資，為人師表更難教學，對於社會大眾健康也恐缺乏把關，非常可怕。

阮麗蓉日前號召學術工作者「具名發聲」，連署3萬名「憤怒小雞」走上街頭，譴責造假研究浪費納稅人血汗錢、嚴重危害台灣社會與國際社群。學術界有不可跨越紅線，若不徹底翻新、讓危機變成轉機，台灣將完全沒有希望。

阮麗蓉也說，台大繼續調查中，楊泮池究竟有無責任尚無法證實，但過程中若校長在位便無法客觀調查，直言「可以不用調查了」。希望教育部、科技部公布獨立調查進度，杜絕抄襲、造假、不當掛名、一稿多投等違法行為。

如何杜絕造假，首重嚴懲重罰、追回所有獎項、學位與補助經費，部會不能互踢皮球，且須有法依循，希望立委持續發聲，讓各大學學術倫理辦公室依法行事，例如校長下台接受調查，相關人員停職停權，學術界高層也必須表態。

(中時)