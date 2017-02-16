學測滿級分 南女5人、南一中4人

台南女中今年一口氣有5名滿級分學生，校方也頒贈一萬元獎勵金。(曹婷婷攝)

台南一中校長張添唐頒發獎勵金一萬元給滿級分考生。(曹婷婷攝)

大學學測成績公布，台南女中共有黃千慈、林詩琪、洪卉柔、蘇虹綺、陳信如5人獲得75滿級分、台南一中則有吳秉陞、吳士綸、蔡秉勳、鄭伊斯4人滿級分，2校都頒發1萬元獎學金獎勵同學優異表現，這也是台南女中近年最佳成績，滿級分人數還贏過台南一中。

今年大學學測，全國共有118位考生拿到75滿級分，比去年減少20人，創7年來新低，校長鄭文儀開心表示，今年是南女100周年校慶，學生超級成績表現讓人驚喜，也很欣慰。

由於今年考生是第一屆12年國教入學生，台南一中校長張添唐說，考試成績還是可以看得到落實全人教育的成果，全校均標63級分超越全國頂標62級分，台南一中全校前標67級分以上211人，數學滿級分74人、社會滿級分128人、自然滿級分189人、國文46人，尤其數學今年難度很高，依然有74人滿級分。

(中時)