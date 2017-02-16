大學學測成績公布 協同中學1人滿級分
106年大學學測成績今天公布，嘉義縣協同中學75滿級分學生有1人，70級分以上有18人，近4成學生達頂標（62級分）以上分數，成績亮眼。
協同中學表示，林以恩成績滿級分，是協同國、高中6年一貫學生，跟隨學校多元而紮實的學科課程、規律學習，是這次能滿級分最大助力。
林以恩表示，爸爸是牙醫師，從小對醫藥相關職業有憧憬，加上希望能夠廣泛的吸收知識，使自己有能力去服務別人，因此，從小就立下當醫生的志願。
林以恩指出，高中時期曾到緬甸參加海外志工服務活動，看到許多需要幫助的人，從中了解自己是幸福的一群，心懷感恩，希望未來回饋社會，盡力協助弱勢民眾。
協同中學校長俞繼光表示，學校辦學強調多元學習，且培養學生自學、喜樂關懷的能力，長期推動閱讀、思辨、表達教育，讓國中部優秀學生提早規劃學習藍圖，直升高中後的教學輔導，更能有效引領學子進行學習，創造佳績。1060216
(中央社)
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