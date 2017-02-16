學測成績單出爐 北一女7人滿級分
106學年度學測成績單今天出爐，滿級分人數為118人，創7年新低，北一女中則有7人滿級分。
北一女中去年有11人滿級分，校長楊世瑞表示，今年數學較難，影響較大，全校898人應考，74級分14人、73級分24人、72級分40人。70級分以上累計162人，佔全校18％。達全國頂標62級分以上累計618人，佔全校68.8％。
北一女中總級分均標為65級分，高於全國頂標，各科滿級分人數分別為國文230人、英文289人、數學52人、社會142人、自然140人。
除7人滿級分，北一女中另有6名學生因國際科展、數學奧林匹亞、台大希望入學、台大特殊選材等其他管道錄取台大，11名錄取美國伊利諾大學、美國密西根大學、英國曼徹斯特大學等校。1060216
(中央社)
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