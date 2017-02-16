金門救國團主委交接 洪麗萍接棒
救國團金門縣團委會今天舉辦主任委員交接典禮， 原任主委楊肅元任期屆滿，由金門縣議會議長洪麗萍接任。洪麗萍感謝楊肅元提攜，表示會竭盡所能把團務做到盡善盡美。
交接典禮上午在金門青年活動中心1樓舉行，救國團主任張德聰擔任監交人，他同時也代表救國團頒授主委、顧問聘書；新任主委洪麗萍則是頒授副主委聘書給金門縣議會副議長謝東龍，並頒授指導委員聘書給金門大學管理學院長董燊等人。
張德聰表示，「一日救國團，終生救國團」、「一人救國團，全家救國團」，相信以洪麗萍的人脈、能力和對社會的關懷，一定可以讓救國團團務做得更好。
前來觀禮的縣政府秘書長林德恭說，救國團是他這個世代的共同回憶；由洪麗萍和謝東龍擔任正副主委，縣府一定全力支持救國團團務。
洪麗萍感謝楊肅元提攜後輩，她說，是抱持惶恐的心情擔任這個職務，也感謝謝東龍一路協助，是她最好的幫手；大家一起發揚救國團的精神，把社會公益、青年教育做到最完美。楊肅元謙稱2年來的表現勉強及格，他說，一日救國團，永遠的志工，雖然離開救國團，但仍會繼續服務公益。1060216
(中央社)
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