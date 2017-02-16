美國波神最大尺度！E罩杯超大雙峰根本遮不住
年僅24歲、以傲人E罩杯豪乳聞名的甜心超模凱特阿普頓(Kate Upton)，4年多前不過19歲的她，以青春的肉體首度登上《體育畫刊(Sports Illustrated)》封面，引發大轟動，如今已在伸展台與電影界轉了一大圈的她，第三度回鍋當封面女郎，而《運動畫刊》也展現誠意，一口推出3款封面，給足「美國波神」面子。
超模凱特阿普頓除了甜美的臉蛋外，其波濤洶湧的好身材，讓她贏得「美國波神」美稱，連知名球星都抵擋不了這誘惑，她已在去年跟老虎隊王牌投手韋藍德(Justin Verlander)訂婚，而據《E!News》報導，這次凱特情義相挺，其實本來沒預計推出三款封面，沒料到凱特在換造型的過程中，成果一張比一張美，實在很難選出哪張是冠軍，因此決定大放送做了多封面決策。
凱特表示，很開心在此回歸《運動畫刊》，她特別喜歡這此的主題，強調每個年齡、每種身形的女性，都應該被認同，讓她備受鼓舞，她在這次的三種封面中，算得上歷年布料穿最少的一次，其中兩張甚至只有金屬腰鍊或編織繩蔽體，直接上空，只由纖纖玉手稍加遮掩，E罩杯豪乳幾乎要擋不住，畫面超性感，讓人直呼凍未條。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。