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美國波神最大尺度！E罩杯超大雙峰根本遮不住

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「美國波神」凱特阿普頓三登《運動畫刊》封面，幾乎上空的尺度，讓一雙豪乳近乎走光。(翻攝自《運動畫刊》)
「美國波神」凱特阿普頓三登《運動畫刊》封面，幾乎上空的尺度，讓一雙豪乳近乎走光。(翻攝自《運動畫刊》)

年僅24歲、以傲人E罩杯豪乳聞名的甜心超模凱特阿普頓(Kate Upton)，4年多前不過19歲的她，以青春的肉體首度登上《體育畫刊(Sports Illustrated)》封面，引發大轟動，如今已在伸展台與電影界轉了一大圈的她，第三度回鍋當封面女郎，而《運動畫刊》也展現誠意，一口推出3款封面，給足「美國波神」面子。

凱特阿普頓身上僅有金屬腰鍊與項鍊，看不見布料蹤跡。((翻攝自《運動畫刊》)
凱特阿普頓身上僅有金屬腰鍊與項鍊，看不見布料蹤跡。((翻攝自《運動畫刊》)
凱特阿普頓「繩子裝」引人遐想。((翻攝自《運動畫刊》)
凱特阿普頓「繩子裝」引人遐想。((翻攝自《運動畫刊》)

超模凱特阿普頓除了甜美的臉蛋外，其波濤洶湧的好身材，讓她贏得「美國波神」美稱，連知名球星都抵擋不了這誘惑，她已在去年跟老虎隊王牌投手韋藍德(Justin Verlander)訂婚，而據《E!News》報導，這次凱特情義相挺，其實本來沒預計推出三款封面，沒料到凱特在換造型的過程中，成果一張比一張美，實在很難選出哪張是冠軍，因此決定大放送做了多封面決策。

凱特阿普頓三登《運動畫刊》封面，這張布料最多。((翻攝自《運動畫刊》)
凱特阿普頓三登《運動畫刊》封面，這張布料最多。((翻攝自《運動畫刊》)

凱特表示，很開心在此回歸《運動畫刊》，她特別喜歡這此的主題，強調每個年齡、每種身形的女性，都應該被認同，讓她備受鼓舞，她在這次的三種封面中，算得上歷年布料穿最少的一次，其中兩張甚至只有金屬腰鍊或編織繩蔽體，直接上空，只由纖纖玉手稍加遮掩，E罩杯豪乳幾乎要擋不住，畫面超性感，讓人直呼凍未條。

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凱特阿普頓上吉米基墨秀宣傳《運動畫刊》封面照。

關鍵字：凱特阿普頓美國波神運動畫刊上空
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