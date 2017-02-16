馬路新三寶 別以為警察不在就能違規

不打方向燈榮登民眾最厭惡行為。（葉德正翻攝）

路上開車最討厭不遵守交通規則的用路人，新北市16日公布近三年民眾檢舉最看不慣的違規行為，分析出用路人最厭惡的「不管燈、不管線、不管人」馬路新三寶，交通局也將分析違規熱點加強宣導與執法，也提醒民眾不要以為附近沒有警察就能違規，開心出門，安全回家。

新北市政府交通事件裁決處統計，依據2014年到2016年民眾檢舉統計資料顯示，民眾檢舉案件從2014年的7萬餘件，2015年達到15萬餘件，去年跳躍式程度達到將近38萬件，成長152%，顯示民眾人手一機或行車記錄器盛行下，熱心檢舉違規馬路新三寶。

其中榮登檢舉量最多的案件是「不打方向燈」，由2014年的3655件、2015年的5713件，驟增至2016年的2萬0945件，顯見用路人對此行為厭惡極高；第二名則闖紅燈：從2014年的4508件，2016年躍升2萬0421件。

另外逆向行駛、跨車道行駛、中間車道直接左右轉彎，檢舉案件成長率也分別超過56%、148%與143%，且裁決處發現，違規人年齡平均分布，是不分年齡。

(中時)