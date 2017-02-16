外交部重申 釣魚台為中華民國領土

日本文部科學省擬修訂學習指導要領，明載釣魚台列嶼為日本固有領土。外交部今天重申釣魚台列嶼是中華民國固有領土，周邊海域也是台灣漁民的傳統漁場。

日本文部科學省於14日正式公布中小學「學習指導要領」修正案，並在社會科（包括歷史、地理及公民）中明載中華民國釣魚台列嶼及竹島（韓國名為「獨島」）為日本「固有領土」。

外交部發言人王珮玲今天在記者會上對此表示，釣魚台列嶼是我國的固有領土，其周邊海域亦為我漁民的傳統漁場，我國擁有該釣魚台列嶼的主權無庸置疑，此一立場沒有改變，且已在各種場合多次重申。1060216

(中央社)