汪笨湖病逝 成醫曾尋找配對骨髓未果
汪笨湖今天上午病逝成大醫院，成醫新聞發言人趙庭興說，汪笨湖罹患「骨髓化生不良症候群，成醫曾積極尋找配對骨髓，但未尋求到相容、適合的。
趙庭興上午出面說明汪笨湖病情，他表示，汪笨湖去年12月15日因發燒住院，26日病情加劇，住進加護病房，因血球再生能力不好等因素，有多發性出血，感染造成敗血性休克及多發性器官衰竭，今天上午9時35分病逝。
趙庭興也證實，家屬事先同意拔管，主因是汪笨湖病情屬於末期不可逆，家屬顧及宗教信仰，不願浪費醫療資源，尊重病人尊嚴等，不選擇急救及電擊等措施，讓病人拔管。
趙庭興表示，汪笨湖拔管後還能自發性呼吸，但血壓有使用強心劑、心壓劑支持，後來生命徵象無法維持。
他說，汪笨湖沒有大腸癌復發或轉移，是罹患「骨髓化生不良症候群」，成醫曾積極尋找配對骨髓，但無法尋求到相容適合的。1060216
(中央社)
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