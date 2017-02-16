林全：全面檢討遊覽車業 未改善就停業

我要評比

北市蝶戀花旅行社的賞櫻團13日發生死傷車禍。行政院長林全今天裁示，遊覽車的安全管理制度應全面檢討改進，未來評鑑不佳的遊覽車業者，若未限期改善，應立即勒令停業甚至撤照。

由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團13日傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成33死。

林全上午主持行政院院會，會後行政院發言人徐國勇轉述，今天院會時，與會官員全體為此意外默哀1分鐘。

徐國勇轉述，林全在會中裁示，近年來發生多起旅遊事故，已嚴重傷害台灣觀光形象，請交通部立即針對低價攬客的一日遊產品進行盤查。

林全表示，這次遊覽車翻覆意外，顯示政府對遊覽車的安全管理制度，有必要全面檢討改進。現行的遊覽車評鑑制度，過度仰賴市場機制，無法有效淘汰高風險產品，並遏止惡性低價競爭現象。

林全說，對於評鑑成績不佳的遊覽車業者，請交通部加強查核輔導，限期內未能改善達標者，應立即停止營業，甚至採取撤銷執照的措施。從源頭管理，加速淘汰不肖業者及高風險旅遊產品，才能避免有關事故一再發生。

林全並裁示，對於司機超時工作、車輛維護不確實等弊端，請相關主管機關應重新檢討，以健全我國觀光旅遊產業，及維護消費者旅遊權益與生命安全。1060216

(中央社)