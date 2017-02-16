國5遊覽車車禍 雙北合作協助傷亡理賠
國道5號遊覽車重大車禍，新北市府法制局提供被害人法律權益扶助。台北市與新北市雙方建立聯繫平台，全力協助受害民眾，後續求償及維護法律權益。
新北市政府法制局長黃怡騰表示，遊覽車重大車禍，台北市政府法務局指定北市府消費者服務中心，作為協助窗口。
考量這次事件傷亡民眾，有近1/3設籍新北市，且雙北本為共同生活圈，新北市政府為提供即時且同步的協助，因此，啟動「雙北合作機制」，讓受害民眾或家屬，可儘速獲得協助，確保權益。
黃怡騰表示，雙北消保單位會商後，將先針對保險理賠部分提供協助，協調相關保險公司提供理賠必要填寫表單給消費者服務中心，由中心協助轉交、轉收，減少受害民眾或家屬往返奔波，以全心醫療或治喪。
新北市府說，有關法律扶助，台北市政府法務局已著手洽請法扶基金會提供協助；至於後續消費爭議處理及與業者協商，雙北兩市消保官將會同辦理，以維護受害民眾權益。
新北法制局表示，民眾或家屬若有需協助，可撥打新北市政府消費者服務中心。聯絡電話：02-29603456分機5137。台北市部分，可另洽台北市政府法務局消保官連繫窗口，電話02-27208889轉分機7812。1060216
(中央社)
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