韓大選民調 文在寅領先

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南韓民意調查機構Realmeter今天發布的民調顯示，最大在野黨民主黨前黨魁文在寅繼續領先，民主黨籍忠清南道知事安熙正和南韓代理總統黃教安支持率也不斷看漲。

其中，安熙正的支持率逼近20%。

南韓聯合新聞通訊社報導，Realmeter於13至15日針對南韓全國1515名成年人進行調查，獲得前述結果。

調查結果顯示，文在寅支持率為32.7%，較上週下降0.2個百分點，但已連續7週排名第1。1060216

(中央社)