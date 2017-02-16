冬天還沒走 下週極地冷氣團報到

台灣的冬天還沒走，專家吳德榮今天表示，週六起天氣有變化，東北季風一波接一波，23日還有極地大陸冷氣團南下，強度相當強。

日前媒體報導，台灣冬天已經走了，讓許多網友驚呼怎麼冬天一下就結束，對此，中央大學大氣系副教授吳德榮今天在洩天機教室中表示，冬天並未結束，台灣將再度進入「冬型天氣」。

吳德榮說，週六有一小股東北季風影響，下週二還有波鋒面，強度都不強，但23日將有波極地大陸冷氣團南下，強度相當強，但他也補充，這是7天後的模擬，不確定性較高，需再持續觀察。

氣象局今天表示，週六東北季風影響時間不長，只有迎風面東北部有短暫陣雨，下週日、下週一天氣穩定，但下週二起鋒面和東北季風又再度影響，至於極地大陸冷氣團強度為何，氣象局說還得持續觀察。1060216

(中央社)