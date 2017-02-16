建中滿級分16人 學生：專心做好每件事

大考中心今天公布學測成績，台北市建中75級分有16人，學生說，專心做好每件事，像是專心念書，認真放鬆，平時透過臉書聊天、玩手遊紓解壓力。

大考中心今天公布106學年大學學測成績，共118人獲得滿級分（75級分）。建國高中表示，75級分有16人、74級分35人、73級分57人、72級58人、71級分82人，70級以上有322人，佔高三比例達28%。

建中統計，各科滿級分人數，在國文科有138人、英文科320人、數學科198人、社會科268人、自然科349人，表現優異。

學生劉又齊說，收到成績單時很驚訝，考前沒預期每科都滿級分，特別擔心國、英，會以就讀物理、材料、電機等科系為主，並以台大為目標。

至於念書技巧，他表示，就是專心、當下做好事情，並按部就班，一天花超過10小時準備，尤其在學測前1個月，紓壓方式則是在網路看文章或透過臉書聊天，也會吹口琴，因為參加比賽若有得名會比較好看。

學生高翊賢說，收到成績單時很開心，後續準備方向會以醫學系為主，因從小就想當醫生，至於念書技巧，「該念書時間就念，該放鬆就放鬆，專心做好每件事」，但學測前念書超過12個小時，其實壓力滿大，最大是對自己期許，還有老師、同學、家長給的壓力。

他表示，不是只會念書，也會透過吃飯時看電視、上網或玩手機遊戲；也以醫學系為目標的徐浩宸說，專心念書、專心放鬆，做好當下的事情，學測前也是每天花超過12小時念書，放鬆方式就是透過臉書、上網，最大的壓力是來自於自己，平時沒運動習慣。1060216

(中央社)