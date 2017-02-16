國道死亡車禍 約談旅行社創辦人周比蒼

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士林地檢署偵辦國道5號遊覽車33死車禍案，今天以證人身分約談蝶戀花旅行社負責人周繼弘的父親周比蒼。警方將傷者筆錄等資料送到偵查庭，供檢方訊問。

參加蝶戀花旅行社舉辦活動的旅客，大部分繳交團費都匯到周比蒼的帳戶；周比蒼早年開遊覽車為業。

據了解，警方已赴醫院製作傷者（除加護病房患者）筆錄等資料，今天當庭送到檢方偵查庭，供檢察官訊問周比蒼之參考。

蝶戀花旅行社員工在庭外哽咽表示，老闆人很好，不可能買廉價、不安全的遊覽車載客。

國道5號13日晚上9時多發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成33死的大型傷亡事件。1060216

(中央社)