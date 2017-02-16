美陸戰隊駐守AIT 學者：恐讓北京不太舒服

美國在台協會台北辦事處前處長楊甦棣16日在華府一項研討會上透露，美國在台協會遷移到內湖新址之後，美國將派遣陸戰隊員駐守維護安全。他說，這是美國對台灣朋友的承諾「具象徵性的表示」。學者受訪認為，美方此舉恐怕會讓北京不太舒服。

政大國關中心美歐所研究員嚴震生受訪表示，美方派遣陸戰隊員駐守美國在台協會，提升了武官層級，這意味著今後台美關係特別是軍事交流部分會更加明顯，甚至浮出檯面。不過離駐軍還是有一段差距。

嚴震生認為，美方此舉可能會讓北京不太舒服，但「習川通話」中，川普已確認遵守「一中政策」，估計不會引起太大紛擾。

(旺報)