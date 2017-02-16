G20中美首度外長會談 陸啟動對美新外交
二十國集團（G20）外長會議16至17日將在德國波昂舉行，大陸外交部長王毅將與美國務卿提勒森舉行首次會談，中國將對川普政府啟動對美新政權外交。
《日本經濟新聞》16日稱，大陸外交部長王毅將利用在德國舉行的二十國集團（G20）外長會議的機會，與美國務卿提勒森舉行首次會談；鑒於美國總統川普已向大陸國家主席習近平表明遵循「一個中國」政策，全面的對美外交終於將啟動。
報導稱，中國一直呼籲川普政權避免對立，共同解決問題。但有關在東海和南海的活動，中國與美國的對立仍根深蒂固；日本已向美國表達了對中國的警惕，川普政權表現出與日本保持步調一致的姿態。此外，川普在總統選舉期間主張對中國産品徵收高關稅，在經濟方面，中美關係也有可能逐漸遇到困難。
報導指出，中美外長會談被認為將討論這些問題；不過，在中國國內官媒有對美強硬言論稱「如果川普改變立場，將能避免不必要的衝突」，預料中國眼下將不斷通過外交管道展開接觸，慎重試探美方的態度。
(旺報)
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