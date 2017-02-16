北部最大應召集團 10年獲利逾3億元

我要評比

移民署新北市專勤隊破獲北部地區最大應召集團，涉嫌從大陸、泰國、印尼等地媒介女子來台賣淫。（葉書宏翻攝）

吳嫌等人移送法辦。（葉書宏翻攝）

專勤隊查獲大批證物、現金。（葉書宏攝）

嫌犯還自訂教戰守則。（葉書宏翻攝）

移民署新北市專勤隊副隊長陳冠元受訪說明案情與查扣相關證物。（葉書宏攝）

移民署新北市專勤隊破獲北部地區最大應召集團，涉嫌從大陸、泰國、印尼等地媒介女子來台賣淫，逮捕首腦52歲男子吳誌麒及9名共犯，查獲大批帳冊、現金等證物，粗估10年來不法獲利逾3億元，旗下應召及陪酒小姐逾400人。訊後依違反《人口販運防治法》、妨害風化等罪移送法辦。

據了解，吳嫌4年前在北市萬華區經營「一樓一鳳」及色情護膚店，行賄北市萬華警分局偵查佐，吳嫌遭訴後仍繼續重操舊業，改以Line等通訊軟體攬客，除了應召服務外，更將觸角延伸至卡拉OK陪酒。

專勤隊去年破獲「文哥人口販運集團」印尼籍嫌犯吉安娜誘騙同鄉來台賣淫，還利用毒品控制行動，專勤隊深入調查後發現，都指向幕後主嫌綽號「吳董」的吳誌麒。

專勤隊會同新北市刑大、中和警分局、萬華警分局、台北憲兵隊等單位組成專案小組，經過數月調查，14日晚間兵分12路、搜索14個處所，順利逮捕吳嫌及9名共犯、現金30餘萬、陪酒賣淫女子10人。

專勤隊發現，吳嫌涉嫌從大陸、泰國、印尼等地媒介女子來台賣淫，在通訊軟體中標榜「雙飛」、「雙胞胎」、「舌吻」等訊息攬客，還自訂教戰守則，嚴禁搶奪老主顧。專勤隊訊後依違反《人口販運防治法》、妨害風化等罪將吳嫌及9名同夥移送法辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)