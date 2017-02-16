邱鏡淳影射收回扣改判無罪 鄭永金：上訴到底

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新竹縣長邱鏡淳遭告違反選罷法案，高院14日更一審逆轉改判無罪。（陳育賢攝）

前新竹縣長鄭永金獲悉高院判決後表示，一定會上訴到底。（陳育賢攝）

新竹縣長邱鏡淳於2014年競選連任期間，遭對手前縣長鄭永金控告其在橫山鄉1場政見會中，影射鄭收受包商回扣，並以「搓湯圓」方式擺平檢方，鄭永金因此控告邱鏡淳違反選罷法，最高法院去年7月撤銷有罪判決，發回高院重新審理，16日上午11點高院判決邱無罪。

邱鏡淳獲悉後表示，感謝司法還他公道，未來會全力持續推動新竹縣各項建設。

鄭永金則表示，目前還沒看到判決書，不便表示意見，要等到看了判決書再與律師研究下一步，但是一定會上訴到底。

現任台灣省諮議會議長鄭永金是在2014年底與邱鏡淳競選縣長時，11月20日在橫山鄉的1場政見會中，認為邱影射他收受包商回扣，並以「搓湯圓」方式擺平檢方，鄭永金因此蒐證控告邱違反選罷法，以不實事項意圖使人不當選。

新竹地方法院1審判決邱4月有期徒刑，得易科罰金，褫奪公權1年，邱鏡淳不服上訴，2審維持1審原判，邱再上訴，最高法院撤銷發回更審，高院今天早上判決邱無罪。

(中時)