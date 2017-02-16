邱鏡淳影射收回扣改判無罪 鄭永金：上訴到底
新竹縣長邱鏡淳於2014年競選連任期間，遭對手前縣長鄭永金控告其在橫山鄉1場政見會中，影射鄭收受包商回扣，並以「搓湯圓」方式擺平檢方，鄭永金因此控告邱鏡淳違反選罷法，最高法院去年7月撤銷有罪判決，發回高院重新審理，16日上午11點高院判決邱無罪。
邱鏡淳獲悉後表示，感謝司法還他公道，未來會全力持續推動新竹縣各項建設。
鄭永金則表示，目前還沒看到判決書，不便表示意見，要等到看了判決書再與律師研究下一步，但是一定會上訴到底。
現任台灣省諮議會議長鄭永金是在2014年底與邱鏡淳競選縣長時，11月20日在橫山鄉的1場政見會中，認為邱影射他收受包商回扣，並以「搓湯圓」方式擺平檢方，鄭永金因此蒐證控告邱違反選罷法，以不實事項意圖使人不當選。
新竹地方法院1審判決邱4月有期徒刑，得易科罰金，褫奪公權1年，邱鏡淳不服上訴，2審維持1審原判，邱再上訴，最高法院撤銷發回更審，高院今天早上判決邱無罪。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。