中國綁架小孩案件太多 APP幫找嫌犯
中國小孩走失或被綁架的案件實在太多，警察也消化不了這麼龐大的失蹤人口，現在有一款新的APP，幫忙警察記下這些報案後的嫌犯紀錄，方便民眾查詢或提供各種嫌犯特徵、行蹤，對於著急尋找失蹤兒童的父母而言，算是提供一個方便的窗口。
《BBC》報導，中國估計每年約有20萬人口失蹤，這些小孩被綁架或拐賣的案件中，有一半的兒童是被親戚擄走。小孩走失的問題在中國相當普遍，也令父母相當憂心，這款新APP專門設計用來找出五大類嫌犯，包括遺失招領、肇事違章、老人走失、疑似嫌犯和兒童拐賣等。
其中，兒童拐賣案件太多，最令中國父母憂心忡忡，BBC記者走訪北京詢問民眾對於APP找嫌犯的看法，有人認為這款APP應該可以有效幫助警察破案，不會再有這麼多綁票事件發生，但也有民眾對APP效果感到疑惑，不知道到底能不能有效找到嫌犯。
(中時電子報)
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