華信航空彩繪巴士 載身心障礙學童花海半日遊

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華信航空彩繪巴士開跑，招待澎湖70名身心障礙小朋友半日遊。（陳可文攝）

回饋澎湖做公益，華信航空彩繪巴士16日正式起跑，特地招待惠民啟智中心70名身心障礙小朋友前往花海半日遊，慢飛天使們鼓掌叫好很興奮。

彩繪巴士外觀以華信航空ＣＩＳ企業色系的藍色及鮮黃色為設計主體，車頭以飛機機頭藍色弧度為發想概念，即日起將穿梭澎湖全島服務所有遊客貴賓。

華信總經理韓梁中表示，看好澎湖觀光遠景，4月起台北、台中及高雄航線每周將增班74航次，還特地向華航租用Ｂ737豪華機型來疏運澎湖交通。

這次趁著彩繪巴士啟動，安排惠民啟智中心70名慢飛天使們走出戶外參觀花海走春之旅，希望回饋地方貢獻公益棉薄之力。

同時也配合澎湖五星級福朋喜來登酒店周年慶活動，與雄獅旅行社、喜來登酒店合作推出冬之旅3天2夜專案，即日起至3月31日，來回機票、機場接送、入住2晚喜來登雙人房，優惠價4499元起。

(中時)