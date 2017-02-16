學測成績公布 中一中6人滿級分

大學學測今天成績公布，台中一中共有6人考取滿級分，其中，就讀數理資優班的陳昶文從小就愛寫作，還是一中女中聯合文學獎得主，他希望未來能就讀醫學系。此外，曾經考到全校700多名的謝長霖，高二下在同學帶領下努力念書，學測還考到滿分，成為黑馬。

(中時)