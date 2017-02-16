金融時報指涉操縱匯率 韓政府抗議

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南韓政府消息人士今天透露，企劃財政部和韓國銀行昨天聯名致函「金融時報」英國總社和日本分社，指「南韓是匯率操縱國」的報導不屬實，要求它們報導相關消息時要謹慎。

金融時報13日報導，亞洲的匯率操縱國並非美國總統川普曾提到的中國和日本，而是南韓、台灣和新加坡。

金融時報並稱，因為南韓和台灣不公開介入外匯市場相關內容，證券經紀人從國際收支資料或市場走向來做推測，但這些國家介入外匯市場的痕跡十分明顯。

南韓聯合新聞通訊社引述分析認為，官方此時提出抗議，旨在美國4月發布匯率報告之前，消除南韓或被列入匯率操縱國名單的憂慮。

南韓政府在信函中強調，國際貨幣基金（IMF）有關南韓經濟報告和美國先前匯率報告並不認為南韓因韓元貶值而單方面介入市場。

南韓政府還表示，多項研究表明南韓的國際收支經常項目順差來自人口老齡化和國際油價下調，正如國際清算銀行（BIS）發佈的資料，韓元價值一直被高估，南韓借力被低估的韓元價值來實現國際收支經常項目順差的說法不符合事實。1060216

(中央社)