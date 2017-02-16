北韓煤炭被退貨引聯想 陸官方：汞超標
北韓日前試射飛彈，加上領導人金正恩兄長金正男被暗殺後，一批從北韓運往中國大陸溫州、總重近1.63萬噸的煤炭被拒絕進口引發聯想。官方則宣稱，理由是汞含量超出標準。
澎湃新聞報導，這批北韓煤炭是無煙煤，總重1萬6296噸，價值94.5萬美元（新台幣約2900萬元），自北韓南浦港出口，2016年10月運抵浙江溫州卸貨，買主是浙江一家鋼廠，用途為煉鋼。
報導指出，溫州市出入境檢驗檢疫局依標準要求實施取樣並送檢。結果查出，這批無煙煤的汞含量為每公克含0.651微克，超過中國大陸國家的0.6微克標準，因此「依法出具檢驗檢疫處理通知書」，將這批煤炭移交溫州海關辦理退運。
溫州市出入境檢驗檢疫局工作人員說，這批煤炭已經在退返北韓途中，而進口及使用不合環保標準的煤炭，會對環境空氣、土壤造成汙染，損害人體健康。1060216
(中央社)
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