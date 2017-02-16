核電廠海嘯牆 台電：核3廠確定會做
台灣電力公司今天表示，有關核電廠的海嘯牆部分，目前僅核3廠確定會做，核1廠及核2廠則還在跟原能會討論。
行政院環境保護署今天召開「核能一廠除役計畫」第二階段環境影響評估範疇界定延續會議。
會中，民間團體關心在颱風、海嘯等極端氣候發生時，是否會造成影響。蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅說，曾經有國外的專家認為台灣核電廠對防海嘯能力不足，而台電似乎認為核電廠即將除役並不需興建海嘯牆。
颱風部分，律師張譽尹則認為近年來颱風造成許多災害，應該把極端氣候納入評估。
台電則回應，海嘯牆部分，核3廠確定會做，核1廠及核2廠則還在跟原能會討論。颱風部分願意做基本資料收集，但預測有點困難，相關意見都會納入評估。
除此之外，廢棄物部分，民間團體認為必須新增評估非放射性的廢棄物，因分類、清除等程序而誤摻放射性廢棄物的可能性，及如何避免的程序。
環評委員也認為，應該要有因應對策並納入評估，這樣才能減輕外界疑慮，事業廢棄物的清運，也一定要建立放射性廢棄物的摻雜檢驗機制，將因應跟處理方式寫在裡面。
台電則指出，除役作業產生的廢棄物，不符合清潔標準就會送廢棄物貯存倉庫處置；符合清運標準的廢棄物，離廠前會再度執行確認偵測，符合的才可離廠，因此排除挾帶放射性廢棄物的可能性。1060216
(中央社)
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