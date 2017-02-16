法院逮捕令聽證前 三星少主現身獨檢組
涉及南韓總統朴槿惠貪腐醜聞的三星集團少主李在鎔，今天在法庭逮捕令聽證會召開前，現身南韓獨立檢察組辦公室。
路透社報導，南韓獨立檢察組辦公室昨天表示，檢方已經擴大指控李在鎔的罪名，其中包括隱匿不法所得，及行賄、盜用公款、海外藏匿資產及作偽證等罪名。
檢方1個月內2度申請李在鎔的逮捕令。
獨立檢察組鎖定三星集團和朴槿惠的關係，指控李在鎔以三星集團負責人身分，允諾提供430億韓元（3770萬美元）資助朴槿惠密友崔順實的公司和機構，以交換對三星集團旗下2子公司合併案的支持。朴槿惠、崔順實和三星集團皆否認賄賂指控。
上月駁回檢方首次逮捕令申請的首爾中區地方法院，因最新逮捕令申請將於本地時間10時30分舉行聽證會。依照往例，法院裁決料在今晚或明天上午公布。1060216
(中央社)
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