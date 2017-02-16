黑幫公司取名瓏錸 8人同夥落網
桃園中壢警方今天破獲一起長期涉及工程暴力討債集團，並逮捕8人；黑幫並取名「瓏錸工程有限公司」，以承攬建案工程轉包，暴力賺取差價，行徑相當囂張。
桃園市政府警察局中壢分局今天表示，張姓綽號阿東的男子，為中壢地區不良分子，曾多次因組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌遭到移送。
阿東為牟取利益，成立「瓏錸工程有限公司」，以承攬建案工程，再轉包給下游工程行施作，並從中賺取差價，其間被查出糾集黑幫同夥恫嚇包商，使得包商損失數百萬元貨款；而取名「瓏錸」又有「攏來」的台語諧音，挑釁意味十足。
警方也查出，瓏錸公司並在中壢區青埔地區經營「瓏錸工地福利社」，長期霸占青埔地區工地福利社據點，獨占便當、菸酒等利潤，並恫嚇同行業者，導致對方不敢繼續做生意。
警方今天見時機成熟，動員50名警力，兵分10路拘提阿東等8人到案，並依照組織犯罪防制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。1060216
(中央社)
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