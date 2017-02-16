陸大連中歐班列成東北亞和歐洲貨運平台
據報導，去年由中國大陸遼寧省大連港開往歐洲的班列所運送的過境集裝箱量倍增，顯示這裡的班列日漸成為東北亞和歐洲的出貨平台。
香港大公報今天發自大連的報導指出，大連港集團昨天發布了去年中歐班列的運行情況。
數據顯示，大連港去年過境集裝箱完成1.8萬標準箱，較前年同期成長106%，較2014年增加3倍。
報導引述大連港相關負責人說，大連港目前已經開通「遼滿歐」、「連哈歐」、「遼蒙歐」、「遼新歐」等多條中歐班列。
圍繞「遼滿歐」等國際物流通道，該港接連開通了大陸首個冷藏集裝箱過境班列、「遼滿歐」首個商品車班列等。
報導指出，去年1月，南韓三星電子高附加值貨物通過「三星」班列，成功運抵俄羅斯卡盧加州。
據報導，由大連港開出的班列不僅令運輸時間大幅縮短，也為LG、豐田、BMW（寶馬）等國際企業產品的流向提供了新選擇。
報導表示，目前「三星」班列已實現每月3班的常態運行。1060216
(中央社)
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