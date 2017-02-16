高雄中學 6名學生滿級分
大學學測成績放榜，高雄中學今年有6位學生獲75滿級分，其中，科學班學生王昱詠原本成績僅中等，甚至曾考過全班倒數第二名，但他最後1年全力拚學測，儘管去年母親罹患肺癌，他在照顧媽媽之餘仍用心讀書，成績突飛猛進，昨晚夢到1隻Q版龍娃娃，沒想到今早醒來就接到滿級分好消息，讓他相當驚訝。
雄中今年70級分以上共144名，全校平均62級分，其中，陳宥全、張渠、陳俊宇、李柄賢、王昱詠、侯冠竹等6人拿到滿級分。
王昱詠說，他一直想到香港讀商科，但成績一向不是頂尖，從未進過校排名前100名，還曾考過全班倒數第二名，原本計畫高三全力拚學測，沒想到去年跨年夜，獲知母親罹患肺癌末期，他想照顧媽媽，放學回家幾乎不讀書，只能靠在校時間專心學習。
他說，考完學測後，心情很緊張，直到昨晚作夢，夢到1隻可愛的Q版龍娃娃，他覺得很可愛，上前抱一抱，說也奇怪，醒來之後心情便覺得很安穩。
一早查詢成績，看到滿級分時他超級開心，沒想到後來大搞烏龍，核對時拿錯英聽准考證，一度以為是看錯成績，心情險些盪到谷底，連查成績都一路波折，讓他笑說真的很不好意思。
另名滿級分學生侯冠竹，小時候嚴重過敏、氣喘，上台北開過2次刀，國小六年級即立志長大要當醫生，後來母親罹患胃癌，直到他高一那年媽媽才過世，母親生前肯定他想當醫師，鼓勵他努力幫助別人，盡量減少家庭悲劇，今年他如願獲得郝成績，將以台大醫科為第一志願。
(中時)
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