田地相鄰生嫌隙 彰縣火爆農夫開槍洩憤

心生不滿的蔡男朝黃男開槍後，警方在案發現場找到彈殼。(謝瓊雲翻攝)

蔡姓農夫持有的改造手槍。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣埤頭鄉蔡姓農夫，因對田地相鄰的黃姓男子心生不滿，昨天上午光天化日下竟持改造手槍朝黃男連開兩槍，再持鐵器猛烈毆打被害人，遭警方依槍砲、殺人未遂等罪嫌送辦，檢方偵訊後向法院聲請羈押獲准。

警方調查，51歲蔡男與45歲黃男兩人平日務農為生，耕作的田地相鄰，疑似常因耕作起爭執，蔡男15日上午近9點對黃男開槍傷及腿部，又憤而持噴灑農藥的鐵管繼續狂打被害人，黃男為了自衛，也以農用器具反擊，在壓制蔡嫌後報警。

彰化地檢署主任檢察官林漢強指出，蔡、黃兩人都是農夫，因田地相鄰，疑因細故起爭執，蔡嫌竟朝黃姓被害人連開2槍洩憤，所幸僅傷到腿部，警方到場後逮捕蔡嫌，並當場查扣改造手槍1把、子彈10發。。

檢察官何蕙君昨天訊後認為，蔡嫌已涉違反槍砲彈藥刀械管制條例且殺人未遂等罪嫌重大，對其持有之槍、彈來源交代不清，認有逃亡及勾串證人之虞，向彰化地方法院聲請羈押，昨深夜11時許裁准。

(中時)