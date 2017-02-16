小英說同婚修法衝太快？府方聲明澄清
有關媒體報導，蔡總統對同性婚姻修法表示「沒想到衝那麼快」，總統府16日發聲明澄清，此座談為14日由立法院長蘇嘉全召集的國內各宗教團體領袖春節茶敘，與總統府規劃中安排與關心婚姻平權議題團體代表的會見性質不同；且席間討論議題多元，針對同婚議題，蔡總統當時表示「這個議題是價值而非利益的問題，應該透過對話溝通來解決」；相關報導為恐偏差且乖離事實。
府方表示，有關這項會見，是總統在周二（14日）出席由立法院蘇嘉全院長召集，國內各宗教團體領袖與會的春節茶敘。茶敘中，總統主要是廣泛的聽取各宗教領袖來自各領域、階層的心聲與意見。與會代表的發言從社會經濟到人文教育以及近來國內關心的議題，相當多元。
府方表示，其中對於部分與會代表提及婚姻平權議題，總統在座談會結語時是向與會的各宗教代表表示，這個議題是價值而非利益的問題，應該透過對話溝通來解決，總統希望宗教界應該協助各界坐下來談，讓社會冷靜對話而避免對抗，這樣才能夠解決問題。
總統府指出，這場茶會是由立法院蘇嘉全院長召集，國內各宗教團體領袖與會的春節茶敘。與總統府規劃中安排與關心婚姻平權議題團體代表的會見性質不同，也沒有關係。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。