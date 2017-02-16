小英說同婚修法衝太快？府方聲明澄清

有關媒體報導，蔡總統對同性婚姻修法表示「沒想到衝那麼快」，總統府16日發聲明澄清，此座談為14日由立法院長蘇嘉全召集的國內各宗教團體領袖春節茶敘，與總統府規劃中安排與關心婚姻平權議題團體代表的會見性質不同；且席間討論議題多元，針對同婚議題，蔡總統當時表示「這個議題是價值而非利益的問題，應該透過對話溝通來解決」；相關報導為恐偏差且乖離事實。

府方表示，有關這項會見，是總統在周二（14日）出席由立法院蘇嘉全院長召集，國內各宗教團體領袖與會的春節茶敘。茶敘中，總統主要是廣泛的聽取各宗教領袖來自各領域、階層的心聲與意見。與會代表的發言從社會經濟到人文教育以及近來國內關心的議題，相當多元。

府方表示，其中對於部分與會代表提及婚姻平權議題，總統在座談會結語時是向與會的各宗教代表表示，這個議題是價值而非利益的問題，應該透過對話溝通來解決，總統希望宗教界應該協助各界坐下來談，讓社會冷靜對話而避免對抗，這樣才能夠解決問題。

總統府指出，這場茶會是由立法院蘇嘉全院長召集，國內各宗教團體領袖與會的春節茶敘。與總統府規劃中安排與關心婚姻平權議題團體代表的會見性質不同，也沒有關係。

(旺報)