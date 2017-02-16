鈔票是葷的惹議 英央行仍將發行10鎊鈔

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英國央行去年推出新版5鎊塑膠鈔票因為含動物油脂，遭到素食主義者、動保人士與宗教團體抗議，但英國央行仍堅持發行，且要在今年9月推出新版10鎊鈔票。

英國央行15日聲明，為了印製這兩款新鈔，央行已經砸下7000萬英鎊（約新台幣27.3億元）。?

央行表示，「撤回5英鎊鈔票並中止發行10英鎊鈔票，將會對央行的防偽策略造成重大影響，妨害鈔票流通量，也會對環境造成威脅，且對央行、納稅人，以及印鈔產業而言，都是一筆重大財務損失。」

央行去年9月推出新版5鎊鈔票，因為使用了動物油脂，引發超過13萬民眾連署請願，要求終止發行。

在劍橋有1家素食咖啡廳拒收新版5鎊鈔票，部分印度教寺廟也不收新版5鎊鈔票的捐款。

「衛報」報導，印度教寺廟協會秘書長夏瑪（Satish K Sharma）表示，他在1月曾與英國央行總出納克勒蘭（Victoria Cleland）會談，很驚訝央行仍執意推動發行。他表示，由於寺廟與慈善單位多仰賴捐款，這會造成「重大影響」。

他表示，雖然人可以選擇不吃肉，但動物油脂附著在鈔票上，讓人別無選擇。「它強行附著在上面，讓我們失去宗教、信仰與道德自由。」

央行表示，思考過銷毀、重印，以及延遲推出10鎊新鈔，但成本都太高。他們也在考慮下次發行20鎊新鈔，及印製下一批5鎊鈔票時可以替換材料，但目前要推出的這批新鈔已經來不及更換。

央行表示，上頭有「傲慢與偏見」作家珍奧斯汀頭像的10英鎊新鈔去年8月就開始印製，已經花費2400萬英鎊，面額共2.75億英鎊，到秋天發行前，預估要印製12億英鎊面額。

5鎊新鈔部分則有4.4億英鎊面額，花費4600萬英鎊印製。若要重印，過去投入的錢就都泡湯，還要另外花5萬英鎊進行銷毀。

然而，雖然在2020年推出20鎊新鈔時或許可以改用棕櫚油，但棕櫚油也並非沒有爭議。環保人士指稱，種植棕櫚樹會危害叢林及脆弱的森林生態系。1060216

(中央社)