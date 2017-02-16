台灣協助宏都拉斯推動魚類養殖

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本地媒體報導，為了尋求增加生產及改善漁民生計，在中華民國協助下，宏都拉斯正在馮瑟卡灣（Golfo de Fonseca）水域，推動浮籠養殖羅非魚（tilapia）計畫。

宏京「論壇報」報導，這項命名為「馮瑟卡灣海水浮籠養殖羅非魚」的計畫在宏都拉斯南部省份（聖羅倫索（San Lorenzo） 執行，由中華民國與宏國政府簽約提供技術和資金援助。

根據宏都拉斯農牧部漁業水產總署預估，這項計畫的年產量將達100噸的羅非魚。不但可增加聖羅倫索漁民的收入且可分散當地的就業市場。

據報導，近年來，馮瑟卡灣漁產資源日趨枯竭，已嚴重威脅當地漁民生計。這項計畫總經費為1500萬宏都拉斯幣（1宏都拉斯幣=0.04246美元），台灣方面負責1300萬，宏都拉斯預言其餘的200萬。1060216

(中央社)