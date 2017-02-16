年金改革 綠委：希望這會期通過

民進黨立委李俊俋今天說，明天將開始的立法院新會期，一定會審到年金改革相關法案，「我們希望這會期過」。

台灣智庫今天公布年金改革相關民調，出席民調記者會的民進黨立委李俊俋說，年金改革從20場年金改革會議、4場分區座談、1場國是會議，紛紛擾擾超過半年，「未來至少還要半年，甚至不只半年」，到目前為止，版本是零，年金改革委員會的正式版本也還沒有送到立法院來，聽到很多反對年金改革的聲音，但是也沒有看到任何版本。

李俊俋指出，程序上必須由考試院會銜行政院，兩個院都要通過，（修法版本）才會送到立法院，「目前考試院有什麼動作，我們還要持續觀察」，如果考試院在這會期沒有送版本到立法院，黨團也會單獨提案，所以，「明天開始的會期，這個會期一定會審到年金改革相關法案」。

李俊俋指出，國民黨會支持或反對年金改革方案，「我們等著看」，過去的經驗是，國民黨只要碰到年金改革方案是一概反對，包括前考試院長關中與前總統馬英九提出來的版本，國民黨立委也是反對的。

另外，分6年處理18％的速度是太快或太慢，李俊俋說，未來會有民進黨黨團的態度。

李俊俋會後受訪時，媒體詢問，若考試院4月底提出年改版本，「這個時程，接受嗎？」李俊俋說，當然希望愈早愈好，但基本上還是要尊重考試院，既然說4月底，就希望4月底順利地送出來，進到立法院，立院會快馬加鞭審查。

媒體追問，政黨協商若再拖1個月，這會期似乎不太可能會過？李俊俋指出，如果（版本）差距不大，國民黨要繼續反對嗎？「我們希望這會期過」。

李俊俋並說，他在選區接觸選民，選民的意見認為，18％既然要改，就趕快改，因此，民進黨團在討論年金改革時，將討論此議題，是否加快改革18％，或者照年改會議的版本，「我們不一定照單全收」。

另外，出席記者會的時代力量立委徐永明指出，有些人說要在立法院外面「埋鍋造飯」，但他也希望，除了抗議之外，能否有改革對案出來，因為，未來在立法院攻防，會進入非常具體討論。1060216

(中央社)