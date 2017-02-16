大陸妹跨海賣淫陪酒 應召站上游收押

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男子吳誌麒假借旅遊名義，安排大陸女子自由行來台，於台北市萬華區、新北市一帶的歌唱店，從事性交易。新北地院今天裁定吳男及收帳外務張姓與邱姓男子等3人，收押禁見。

移民署新北市專勤隊副隊長陳冠元今天表示，專案小組發現，近年陸客自由行中，有少數陸女多次來台，有少部分在台灣遭查獲賣淫者。

專勤隊於去年6月偵破邱男以毒品控制、性剝削印尼籍女子人口販運集團案後，意外發現該集團也與自由行陸女來台賣淫有關聯，經調查後，確認幕後有更大集團操控。

經調查、行動監控及通訊監察，確認幕後首腦為52歲男子吳誌麒，除涉嫌人口販運，且遭被害人指控強制性交外，也以自由行等名義，引進陸女圖利，一度掌握雙北市超過30家應召站。

移民署台北、新北專勤隊所破獲的多起賣淫案件，都是吳誌麒的集團成員。

新北專勤隊表示，首腦吳誌麒的手下頭號大將蕭姓男子，除經營應召站，也轉向經營卡拉OK店，與來台長期居留的中國大陸配偶劉女合夥，以自由行名義引進陸女。

集團以卡拉OK店為據點，甚至作為陸女陪酒實習中心，平常有20至30名大陸女子供坐檯陪酒，並設立暗門藏匿躲避臨檢。等酒客熟識後，再以每次新台幣3000元至5000元外出性交易。

專勤隊員發現，應召站以年輕辣妹照片在網路招攬，標榜「美女送到府，等你來征服」，且搶手貨很敢玩，並強調是「人間胸器」，如假包換。專勤隊實際查緝，其實與廣告宣傳落差非常大。

專勤隊說，實際經營者陸配劉女，還邀請自己在上海45歲的胞妹結婚來台、另一妹妹以自由行來台，三姊妹共同經營，還透過微信軟體，向家鄉宣傳來台賺錢，。其中，有湖北的姑姪檔引其他大陸資金，有意投資開分店。

專案小組與新北市警局刑警大隊，針對新北市中和區歌友會、台北市萬華區卡拉OK店，分別拘提、查獲5名大陸女子，起出大量帳冊，也在機場攔截1名涉案陸女。

專案小組多次跟拍集團外務，以開撞球館掩飾，總收帳外務張男身揹多支手機，躲避監控，並固定向各應召站收帳，連同另名大收帳外務邱男，估計近10年來，集團獲利至少破新台幣1億元。1060216

(中央社)