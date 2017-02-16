重慶餐廳新坑術 現宰雞復活了
中國大陸重慶的王姓男子在元宵節夜晚與朋友到餐廳吃飯，親眼看到一隻雞放進桶裡現宰，端上桌吃著吃著卻發現有10隻雞腳。王男到廚房問究竟，赫然見到他先前點的雞還活著。
重慶晨報和重慶商報今天報導，王男在融匯溫泉城附近一家餐廳吃飯。雞秤重後送到後面現宰，王男看到員工將雞丟進一個大桶內開始磨刀，便放心地回到餐桌上與朋友聊天。
沒多久，熱騰騰的雙椒雞端上桌子。朋友吃著吃著發覺有些不對勁，感覺雞肉味道不像是新鮮的。
大家開始在盤子裡找問題，竟然找出10隻雞腳的碎骨。雖然被切碎，但可以明顯看出雞腳的顏色有幾種。
王男氣憤跑到殺雞的廚房區域，但已經沒有員工了。他打開剛剛員工將雞丟入的大桶，赫然發現裡面有一個「暗格」，桶的底部是活動的，翻開後竟有有兩隻活蹦亂跳的雞，其中一隻是他選擇的雞。
王男找來老闆討說法，而王男的聲音驚動了餐廳內的另一桌的陳姓顧客。陳男湊過來看熱鬧，卻發現自己點的一隻黃色雞也在桶內，也是活蹦亂跳的。
餐廳老板則推說不知情，殺雞的員工已經下班了，無法聯繫上。
最後，經過派出所調解，雙方達成協議，餐廳老闆賠償兩桌各人民幣1000元（約新台幣4500元）。1060216
(中央社)
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