海大馬祖校區招生 領獎學金還補助交通

我要評比

大考中心今天公布106學年大學學測成績，國立台灣海洋大學表示，學生若就讀海大馬祖校區，每年除可領新台幣1萬5000元獎學金外，學校還會補助往返馬祖基隆的交通費。

海洋大學校長張清風表示，海大共有22個科系辦理繁星推薦及個人申請入學，總計招收1013名學生，位於馬祖校區的海洋生物科技系、海洋經營管理系、海洋工程科技系今年正式招生，每系招收30名學生，另外招收10名陸生，採用3+1學制，學生3年在基隆校區，1年在馬祖校區學習。

他說，目前位於(土反)里國小的校舍正在整建中，學生大一先在基隆校本部研修基礎及專業課程，大二再到馬祖校區研修跨領域專業課程，大三、大四再回校本部依興趣選擇適當學系修習專業課程，並可獲得雙主修學位。

張清風表示，連江縣府提供在海大馬祖校區念書的學生每人每年1萬5000元獎學金，學校並補助在馬祖校區的學生每月1次往返馬祖基隆的交通費，鼓勵學生回基隆和校本部學生社團互動。1060216

(中央社)