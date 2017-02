邱吉爾信外星人 80年前文章他就這麼寫

英國前首相邱吉爾80年前的文章最近曝光,透露這位二戰時期的首相比科學家還科學家的一面,因為當時他就認為其他行星可能有生命,比人類首次發現太陽系外行星還早數十年。

路透社與「連線」(Wired)雜誌報導,這篇長12頁的文章是在1939年二戰前夕草擬,1950年代更新,比1990年代太空人首次發現太陽系外行星還早數十年。

根據「自然」(Nature)期刊今天刊登的分析,現今有關外星生命的主流論辯,邱吉爾(Winston Churchill)當年就在文中點出來了,證明他的「推理模式就像科學家」。

最近這20年學界才開始在其它的星體尋找生命,觀測也顯示,單是在銀河系,可能就有超過10億個跟地球差不多大小的宜居行星。

而邱吉爾早在近80年前就提出類似看法,他在文中寫道:「數以十萬計的星雲,各個都包含數十個太陽,行星環境適合孕育生命的機率太高了。」

他也注意到液態水對生命的重要性,他說,一定是要「介於些許冰凍和沸點之間」的行星才適合。

科學家現在非常積極地在這樣的環境中尋找生命跡象,除了在我們自己的太陽系,也在更廣泛的宇宙之中探尋,但目前一無所獲。

邱吉爾此文可能是原訂發表在報紙上的科普文章,但後來並未見報。這位出名博學多聞的首相也為報紙和雜誌撰寫過類似的科學性文章,像是1931年曾就核融合為文。

而他這篇有關外星生命的文章已經打好字,標題「宇宙中只有我們嗎?」(Are We Alone in the Universe?)。去年美國密蘇里州國立邱吉爾博物館(U.S. National Churchill Museum)在文獻中發現此文後,請天文物理學家李維歐(Mario Livio)從專業角度審核。

李維歐在今天刊登於「自然」的分析中,對邱吉爾思慮清晰、支持科學作為政府政策工具讚賞不已。邱吉爾是首位僱用科學顧問的首相。

李維歐寫道:「在眾多政治人物對科學避之唯恐不及的年代,回想起這麼熱中科學的首相,真讓人感動。」(譯者:中央社鄭詩韻)1060216

(中央社)