邱吉爾信外星人 80年前文章他就這麼寫

英國前首相邱吉爾80年前的文章最近曝光，透露這位二戰時期的首相比科學家還科學家的一面，因為當時他就認為其他行星可能有生命，比人類首次發現太陽系外行星還早數十年。

路透社與「連線」（Wired）雜誌報導，這篇長12頁的文章是在1939年二戰前夕草擬，1950年代更新，比1990年代太空人首次發現太陽系外行星還早數十年。

根據「自然」（Nature）期刊今天刊登的分析，現今有關外星生命的主流論辯，邱吉爾（Winston Churchill）當年就在文中點出來了，證明他的「推理模式就像科學家」。

最近這20年學界才開始在其它的星體尋找生命，觀測也顯示，單是在銀河系，可能就有超過10億個跟地球差不多大小的宜居行星。

而邱吉爾早在近80年前就提出類似看法，他在文中寫道：「數以十萬計的星雲，各個都包含數十個太陽，行星環境適合孕育生命的機率太高了。」

他也注意到液態水對生命的重要性，他說，一定是要「介於些許冰凍和沸點之間」的行星才適合。

科學家現在非常積極地在這樣的環境中尋找生命跡象，除了在我們自己的太陽系，也在更廣泛的宇宙之中探尋，但目前一無所獲。

邱吉爾此文可能是原訂發表在報紙上的科普文章，但後來並未見報。這位出名博學多聞的首相也為報紙和雜誌撰寫過類似的科學性文章，像是1931年曾就核融合為文。

而他這篇有關外星生命的文章已經打好字，標題「宇宙中只有我們嗎？」（Are We Alone in the Universe？）。去年美國密蘇里州國立邱吉爾博物館（U.S. National Churchill Museum）在文獻中發現此文後，請天文物理學家李維歐（Mario Livio）從專業角度審核。

李維歐在今天刊登於「自然」的分析中，對邱吉爾思慮清晰、支持科學作為政府政策工具讚賞不已。邱吉爾是首位僱用科學顧問的首相。

李維歐寫道：「在眾多政治人物對科學避之唯恐不及的年代，回想起這麼熱中科學的首相，真讓人感動。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060216

(中央社)