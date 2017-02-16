大馬警方再逮捕1名涉金正男案女子

我要評比

馬來西亞警方宣布，調查北韓領導人金正恩兄長金正男在馬來西亞遇害，已成功再捕獲一名女嫌犯，惟暫時未公佈是否為涉案兇手。

馬來西亞全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）今早發布聲明證實，警方已經逮捕了另一名涉嫌參與毒害金正男的女子，惟為了保護案情進度，暫時不對外公布落網嫌犯的身份資料。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男，13日在吉隆坡第二國際機場疑遭兩名女子用毒液襲擊，先是在機場櫃檯求救，之後在送院醫院途中不治。

大馬警方根據監視器畫面，成功逮捕到兩名女子並鎖定追捕其他嫌犯。1060216

(中央社)