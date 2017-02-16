嘉中4生滿級分，台大醫不再是首選

嘉中吳心維（左至右） 、許祐綾、陳柏瑋、謝明孝學測滿級分，雀躍不已。（廖素慧攝）

嘉中吳心維（後排左至右）、許祐綾、陳柏瑋、謝明孝學測滿級分，師生同喜。（廖素慧攝）

嘉義高中4名學生學測滿級分，但台大醫科非他們優先首選，僅謝明孝1人鎖定台大醫科，唯一女生吳祐綾雖然父母都是醫生，卻首選台大電機，另有吳心維因為牙醫有餘裕可擁有自己的生活，而以台大醫科為第一志願。

吳心維、許祐綾、陳柏瑋、謝明孝等4名學生學測75級分，陳生自雲林國中畢業，考進嘉中科學班，住校3年，假日約同學一起上圖書館讀書，獲得滿級分，以台大資工為第一目標。

嘉中表示，今年學測全國118人滿級分，比去年138人驟減20人，創7年來新低紀錄，但該校有4人滿級分，居全國排名第6名，且70級分以上有55人，比去年增加4人，整體成績逆勢上揚，表現出色。

4名滿級分資優生不再全部以台大醫科為首選，活潑樂觀的吳心維，有如班上的康樂團長，總有帶動氣氛的好點子，他說，以台大牙醫為第一志願，牙醫比較能擁有自己的生活，且父母都是牙醫師。

(中時)