花蓮漁民捕獲 2.6米長易危動物「鬼蝠魟」
花蓮籍漁船金盈一號，今早在新城鄉東昌定置漁場起網時，赫見一條活生生長約2.6米的易危保育類動物「鬼蝠魟」，由於1月時才發生高雄漁民獵殺2隻鬼蝠魟，但未通報遭到開罰，海巡接獲今年第一起通報後，連絡漁業署送往台東水產試驗所研究。
岸巡八三大隊表示，「鬼蝠魟」為海洋中上層大型魚類，目前被世界自然保育聯盟列為「易危物種」的次級保育類動物，研判可能是至花蓮康樂外海攝食魚類時，不慎遭到定置漁場漁網捕獲，將通報漁業署查報員，預計送往台東水產試驗所採集生物學資料。
鬼蝠魟魚體扁平、體盤寬，兩側翼展後約9公尺，體重可達3公噸，主要分布於各大平洋亞熱帶海域，漁業署去年7月起，要求漁民若在海上捕獲鬼蝠魟，需向漁業主管單位通報，否則可依《漁業法》處3至15萬元罰鍰。
附近漁民說，鬼蝠魟時常伴隨黑潮遷移，在台灣東部相當常見，並透露，其實之前就有漁民曾捕獲2隻鬼蝠魟，坦言可能受到上月高雄事件新聞大幅報導影響，加上鬼蝠魟賣價並不好，漁民為了省事，現在都盡量避免捕撈。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。