花蓮漁民捕獲 2.6米長易危動物「鬼蝠魟」

花蓮漁民在定置漁場撈起2.6米長的瀕危動物「鬼蝠魟」。（八三大隊提供）

海巡及保育人員暫時將鬼蝠魟帶回花蓮漁港安置。（八三大隊提供）

花蓮漁民通報發現今年首例鬼蝠魟。（八三大隊提供）

花蓮籍漁船金盈一號，今早在新城鄉東昌定置漁場起網時，赫見一條活生生長約2.6米的易危保育類動物「鬼蝠魟」，由於1月時才發生高雄漁民獵殺2隻鬼蝠魟，但未通報遭到開罰，海巡接獲今年第一起通報後，連絡漁業署送往台東水產試驗所研究。

岸巡八三大隊表示，「鬼蝠魟」為海洋中上層大型魚類，目前被世界自然保育聯盟列為「易危物種」的次級保育類動物，研判可能是至花蓮康樂外海攝食魚類時，不慎遭到定置漁場漁網捕獲，將通報漁業署查報員，預計送往台東水產試驗所採集生物學資料。

鬼蝠魟魚體扁平、體盤寬，兩側翼展後約9公尺，體重可達3公噸，主要分布於各大平洋亞熱帶海域，漁業署去年7月起，要求漁民若在海上捕獲鬼蝠魟，需向漁業主管單位通報，否則可依《漁業法》處3至15萬元罰鍰。

附近漁民說，鬼蝠魟時常伴隨黑潮遷移，在台灣東部相當常見，並透露，其實之前就有漁民曾捕獲2隻鬼蝠魟，坦言可能受到上月高雄事件新聞大幅報導影響，加上鬼蝠魟賣價並不好，漁民為了省事，現在都盡量避免捕撈。

(中時)