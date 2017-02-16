月底來台 休傑克曼拍火警失控真疏散
好萊塢男星休傑克曼月底將來台宣傳新片《羅根》，讓不少影迷相當期待。不過他周日在拍攝新片《The Greatest Showman》時，準備拍攝一場火災場面時，卻意外失控，假火災現場成了真火災，包括休傑克曼在內的150位工作人員都緊急疏散，好在沒有造成傷亡。
休傑克曼上週日清晨5點時，與同片演員柴克艾弗隆在為新片《The Greatest Showman》拍攝最後一幕。該場景講述的是馬戲團老闆P.T. Barnum帶著飾演助手的柴克艾弗隆逃離火場，但沒想到現場安排的煙火爆破先是出了問題。
隨後加強火勢的助燃劑鬆脫，導致現場火勢失控，更一度燒到屋頂，導致許多燈光道具皆落下，包含休傑克曼在內的150工作人員皆緊急疏散。好在現場有5名退役消防員，趕緊幫忙滅火，隨後更有約100名消防員到場撲救，好在最後順利撲滅火勢。整起意外中，也好在沒有人受到傷害。
(中時電子報)
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